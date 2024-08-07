Индийская девушка-борец лишилась медали Олимпиады из-за перевеса в 100 грамм

Индийская девушка-борец Винеш Пхогат была лишена места в финале Олимпиады из-за перевеса, передает РИА Новости.

Пхогат выступала в категории до 50 кг.

Теперь Пхогат не сможет рассчитывать на медаль Игр. 7 августа индийская спортсменка должна была выйти на поединок против американки Сары-Энн Хильдебранд. В финале вместо Пхогат выступит кубинка Юснейлис Гусман.

Издание India Today утверждает, что 7 августа Пхогат была госпитализирована в одну из парижских больниц. Всю ночь она пыталась сбросить лишний вес. Она прыгала, бегала трусцой и всю ночь каталась на велосипеде, но это не привело к нужному результату.

Главный врач сборной Индии Виншоу Пардивала сказал, что были приняты радикальные меры для снижения веса Винеш Фогат перед взвешиванием утром 7 августа. У Пхогат перевес составил 100 грамм.

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