Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Индийская девушка-борец лишилась медали Олимпиады из-за перевеса в 100 грамм

Девушка-борец из Индии Пхогат лишилась медали ОИ из-за перевеса в 100 грамм

close
100%
Kim Kyung-Hoon/Reuters

Индийская девушка-борец Винеш Пхогат была лишена места в финале Олимпиады из-за перевеса, передает РИА Новости.

Пхогат выступала в категории до 50 кг.

Теперь Пхогат не сможет рассчитывать на медаль Игр. 7 августа индийская спортсменка должна была выйти на поединок против американки Сары-Энн Хильдебранд. В финале вместо Пхогат выступит кубинка Юснейлис Гусман.

Издание India Today утверждает, что 7 августа Пхогат была госпитализирована в одну из парижских больниц. Всю ночь она пыталась сбросить лишний вес. Она прыгала, бегала трусцой и всю ночь каталась на велосипеде, но это не привело к нужному результату.

Главный врач сборной Индии Виншоу Пардивала сказал, что были приняты радикальные меры для снижения веса Винеш Фогат перед взвешиванием утром 7 августа. У Пхогат перевес составил 100 грамм.

Ранее алжирского дзюдоиста дисквалифицировали перед схваткой с соперником из Израиля.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами