ФШР временно отстранила шахматистку Абакарову, которая пыталась отравить соперницу

Управление спорта, туризма и работы с молодежью администрации г. Махачкалы

Федерация шахмат России (ФШР) временно отстранила шахматистку Амину Абакарову, которая на чемпионате Дагестана по шахматам пыталась отравить свою соперницу Умайганат Османову. Об этом рассказал глава ФШР Андрей Филатов в Telegram-канале организации.

Отстранение будет действовать до заключения правоохранительных органов, на основании которого будет принято окончательное решение, вплоть до пожизненной дисквалификации.

Министр спорта Дагестана Сажид Сажидов заявил, что шокирован действиями Абакаровой.

«Абакарова была сразу же исключена из числа участниц чемпионата Дагестана. Ей грозит пожизненная дисквалификация, увольнение с работы и уголовное преследование», — завил он.

Османова продолжила выступление на турнире, несмотря на попытку ее отравить. Она заняла призовое место.

Абакарова и Османова встречались в конце июля в финале турнира в Махачкале. Игра завершилась вничью, но Османова победила по дополнительным показателям.

Ранее стало известно, почему шахматистка Абакарова могла отравить свою соперницу.