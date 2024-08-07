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Стало известно, почему шахматистка Абакарова могла отравить свою соперницу

Baza: Шахматистка Абакарова могла отравить свою соперницу Османову из-за мести

Шахматистка Амина Абакарова могла отравить соперницу Умайганат Османову на чемпионате Дагестана в качестве мести, передает Baza.

Абакарова разлила ртуть на стол, за который должна была сесть Османова. Вещество заметили почти сразу, Османова позвала других шахматисток, которые начали кричать про ядовитое вещество. Судья соревнований собрал ртуть в пакетик и вызвал полицию.

Абакарова успела сказать шахматисткам, что хотела отомстить Османовой. Она сообщила, что Османова ее сильно обидела.

Абакарова и Османова встречались в конце июля в финале турнира в Махачкале. Игра завершилась вничью, но Османова победила по дополнительным показателям.

Источник Telegram-канала Baza рассказал, что спортсменки с детства соперничали на уровне региона. Знакомые Абакаровой удивлены ее поступком, описывая Амину как хорошего детского тренера.

Османова продолжила выступление на турнире, несмотря на попытку ее отравить. Она заняла призовое место.

Ранее форму Яна Непомнящего на турнире претендентов назвали неоптимальной.

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