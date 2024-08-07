Президент МФЛ: мы контактирует с Бекхэмом по вопросу медийного чемпионата мира

Глава Медийной футбольной лиги Николай Осипов рассказал о контактах с человеком, который является прямым коммуникатором с Дэвидом Бекхэмом, с которым обсуждается подготовка к медийному чемпионату мира, передает «Советский спорт».

«Ребята ждут дату, сроки и в первую очередь локацию, где чемпионат мира будет проходить. Поэтому его появление также весьма вероятно», — сказал Осипов.

Бекхэм большую часть своей карьеры провел в «Манчестер Юнайтед». Вместе с клубом он шесть раз выигрывал Английскую премьер-лигу (АПЛ), дважды — Кубок страны. В 1999 году «МЮ» стал победителем Лиги чемпионов.

В 2003 году Бекхэм стал игроком мадридского «Реала», с которым также сумел завоевать чемпионство. Через четыре года в Испании полузащитник отправился покорять МЛС.

Футболист завершил карьеру в 2013 году в составе французского «ПСЖ».

Ранее бывшая любовница Бекхэма рассказала подробности измен футболиста.