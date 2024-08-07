Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стала известна личность шахматистки, которая вылила ртуть на доску соперницы

Baza: шахматистка Абакарова вылила ртуть на доску соперницы перед чемпионатом

close
100%
Управление спорта, туризма и работы с молодежью администрации г. Махачкалы

Стала известна личность шахматистки, которая вылила отравляющее вещество на доску соперницы перед чемпионатом Дагестана. Telegram-канал Baza сообщает, что вещество, которым оказалась ртуть, разлила победительница чемпионата СКФО по шахматам Амина Абакарова.

Пострадавшей оказалась Умайганат Османова.

Турнир проходил в Махачкале 2 августа. Перед началом соревнований одна из участниц турнира изучила список спортсменок, подошла к определенному столу, вылила что-то на стол и растерла жидкость шахматной фигурой.

Очевидцы сообщают, что женщине, которая сидела за этим столом, стало плохо. Организаторы соревнований посмотрели записи камер наблюдения и вызвали полицию. Абакарова была задержана в тот же день.

Ранее восемь футболистов и семеро работников из персонала украинского клуба «Днепр-1» отравились перед ответным матчем второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим «Панатинаикосом».

Ранее стала известна причина неудачи Яна Непомнящего на турнире претендентов.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами