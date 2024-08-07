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На чемпионате Дагестана шахматистка вылила на доску неизвестное вещество

Baza: на чемпионате Дагестана шахматистка вылила на доску неизвестное вещество

На чемпионате Дагестана по шахматам одна из спортсменок вылила на доску неизвестное вещество, передает Telegram-канал Baza.

Турнир проходил в Махачкале 2 августа. Перед началом соревнований одна из участниц турнира изучила список спортсменок, подошла к определенному столу, вылила что-то на стол и растерла жидкость шахматной фигурой.

Очевидцы сообщают, что женщине, которая сидела за этим столом, стало плохо. Организаторы соревнований посмотрели камеры наблюдения и вызвали полицию.

Проводится проверка по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Ранее журналист Пирс Морган, который взял нашумевшее интервью у Криштиану Роналду, в своих соцсетях высказался о вирусе в составе сборной Франции на чемпионате мира в Катаре.

«Это был не вирус, французскую команду явно намеренно отравили», — написал Морган.

Франция проиграла Аргентине в финале чемпионата мира в серии пенальти.

Ранее 13-летний шахматист стал самым молодым гроссмейстером в истории России.

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