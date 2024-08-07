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Из-за замедления YouTube могут произойти изменения в системе распределения призовых в РПЛ

Глава РПЛ Алаев о призовых: могут произойти изменения из-за замедления YouTube

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал, что из-а замедления YouTube могут произойти изменения в системе распределения призовых, передает «Спорт-Экспресс».

«Медийная активность клубов — один из показателей. Коррективы в системе распределения? Посмотрим. Это новшество, которое мы будем постепенно донастраивать», — сказал Алаев.

Также Алаев сказал, что альтернативой YouTube, возможно, станут ВК-видео или Rutube.

«Есть разные варианты. Мы подберем те, которые будут устраивать и нас, и клубы», — добавил он.

10 июля стало известно о том, что клубы утвердили модель распределения доходов и расходов в новом сезоне. Из части коммерческих поступлений по действующим соглашениям с партнерами лиги будет сформирован призовой фонд, который будет формироваться по таким критериям, как посещаемость и медиаактивность. Выплаты из фонда будут произведены в конце сезона.

Ранее в самарских «Крыльях Советов» объяснили разгромное поражение от московского «Спартака».

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