Российская синхронистка предложила Родченкову попробовать на вкус свою допинг-пробу

Российская синхронистка Алла Шишкина отреагировала в своей колонке в «Спорт-Экспрессе» на заявление о том, что США готовят серию публикаций о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях в российском спорте.

«В качестве новейшего исследования предлагаю Родченкову попробовать на вкус одну из моих первых проб. Она взята на чемпионате мира 2009 года. Она как раз уже настоялась», — написала Шишкина.

В СВР заявили, что упор будет сделан на видах спорта, в которых Россия традиционно сильна, — художественной гимнастике, синхронном плавании и фигурном катании. Кураторами проекта США против российского спорта являются бывшие руководители московской антидопинговой лаборатории, перебежчики Григорий Родченков и Тимофей Соболевский.

Ранее Родченкова переобъявили в розыск.