Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская синхронистка предложила Родченкову попробовать на вкус свою допинг-пробу

Синхронистка Шишкина: предлагаю Родченкову попробовать на вкус свою допинг-пробу

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Российская синхронистка Алла Шишкина отреагировала в своей колонке в «Спорт-Экспрессе» на заявление о том, что США готовят серию публикаций о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях в российском спорте.

«В качестве новейшего исследования предлагаю Родченкову попробовать на вкус одну из моих первых проб. Она взята на чемпионате мира 2009 года. Она как раз уже настоялась», — написала Шишкина.

В СВР заявили, что упор будет сделан на видах спорта, в которых Россия традиционно сильна, — художественной гимнастике, синхронном плавании и фигурном катании. Кураторами проекта США против российского спорта являются бывшие руководители московской антидопинговой лаборатории, перебежчики Григорий Родченков и Тимофей Соболевский.

Ранее Родченкова переобъявили в розыск.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами