Мэр Парижа сделала заявление об олимпийских соревнованиях в Сене

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что олимпийские заплывы в Сене состоятся, передает RMC Sport.

«Это мероприятие состоится. Мы еще подождем результатов измерений. Это связано с тем, что соревнования пройдут на дистанции 10 км. Атлетам придется провести в воде больше, чем триатлонистам», — сказала Идальго.

28 и 29 июля организаторы Олимпийских игр отменили тренировочные заплывы триатлонистов в реке Сене из-за качества воды, которое ухудшилось после проливных дождей.

30 июля стало известно, что соревнования по триатлону, которые должны были пройти в этот день, перенесены на сутки. Официальный аккаунт Международного союза триатлона (World Triathlon) на своей странице в социальной сети X сообщил, что триатлон пройдет 31 июля в полном объеме. В этот день состоялись и мужской, и женский триатлоны.

Ранее чемпион Игр по триатлону Кристина Блюмменфельт заявил, что его устроила вода в Сене.