Боксерша Хелиф о выходе в финал Олимпиады: это подарок всем алжирцам

Алжирская боксерша Иман Хелиф, вышедшая в финал олимпийского турнира, заявила, что она сделала подарок для всей страны, передает Daily Mail.

«Для меня важно только оставаться на уровне. Давать своим людям то, чего они заслуживают. Я знаю, что я талантливый человек, и это подарок всем алжирцам», — сказала Хелиф.

В полуфинальном поединке алжирская спортсменка одолела единогласным решением судей Джанджаем Суваннапхенг из Таиланда.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК), который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов.

1 августа итальянская боксерша Анджела Карини отказалась от продолжения поединка против Иман Хелиф уже на 47-й секунде. По ее словам, после удара соперницы она почувствовала сильную боль в носу, потеряла равновесие и испытывала трудности с дыханием. 2 августа Карини объявила о завершении спортивной карьеры.

Ранее российская боксерша вызвала на бой Хелиф.