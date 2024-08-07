Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американская синхронистка о России: хочется, чтобы на Олимпиаде выступали лучшие

Синхронистка из США Хантер: хочется чтобы на Олимпиаде выступали лучшие

close
100%
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Американская синхронистка Кеана Хантер поделилась мнением об отсутствии на Олимпиаде россиянок, заявив, что ей хочется, чтобы на Играх выступали лучшие, передает «Чемпионат».

«Мне всегда хочется, чтобы здесь были лучшие. У них всегда лучше всего учиться. Я смотрю прошлые выступления россиянок. Мне очень нравятся их соло», — сказала Хантер.

Соревнования по синхронному плаванию проводятся на Олимпийских играх с 1984 года. Российские спортсменки являются лидерами этого спорта в мире, завоевав 12 наград высшей пробы.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК), который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее российская синхронистка заявила, что не употреблять допинг заложено у них в генах.

Все новости на тему:
Олимпиада 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами