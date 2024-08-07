Стало известно, за счет чего Рябчук стал лучше играть в «Спартаке»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович нашел подход к молдавскому левому защитнику красно-белых Олегу Рябчуку, благодаря чему футболист стал действовать эффективнее. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил главный тренер сборной Молдавии Сергей Клещенко.

«Я считаю, что тренер Деян Станкович упростил функциональные обязанности Рябчука. От этого Олегу стало проще, и он стал эффективнее. Теперь Олег может меньше участвовать в тяжелых комбинационных атаках и вместо этого вскрывать фланги через стенку. В контрпрессинге он перестал выключаться, появилась уверенность», — сказал Клещенко.

Специалист предположил, что Станкович понял возможности Рябчука и решил использовать их. По словам Клещенко, в сборной он сам не может учить футболистов, у него лишь есть возможность оценить их сильные качества и использовать. Тренер подчеркнул, что именно это сейчас произошло в «Спартаке» с Рябчуком.

Рябчук перешел в «Спартак» из греческого «Олимпиакоса» прошлым летом. В текущем сезоне игрок провел за москвичей три матча. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.

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