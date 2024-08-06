Кубинец Михаин Лопес стал первым пятикратным олимпийским чемпионом по борьбе.

В финале парижской Олимпиады 41-летний Лопес, выступающий в греко-римском стиле, одолел чилийца Ясмани Акосту Фернандеса. Схватка завершилась со счетом 6:0.

Лопес победил на пятой Олимпиаде подряд. Он стал первым спортсменом, который победил на пяти разных Олимпиадах в одном виде спорта.

Лопес был знаменосцем сборной Кубы на летней Олимпиаде 2012 года, которая прошла в Лондоне. Также он нес флаг своей страны в 2016 году на Играх в Рио-де-Жанейро. Лопес выиграл все Олимпиады с 2008 года. В 2004 году чемпионом Игр стал россиянин Хасан Бароев. Тогда Бароев в 1/4 финала одолел Лопеса.

Также Лопес является пятикратным чемпионом мира и пятикратным победителем Панамериканских игр.

Старший брат Михаина Мишель Лопес Нуньес занимался боксом и завоевал бронзу в супертяжелой весовой категории на Олимпийских играх 2004 года в Афинах.

Лопес обошел Рамона Фонста Сегундо по количеству побед на Играх среди кубинцев. Фост выиграл четыре Олимпиады в 1900 и 1904 годах. Он выступал в фехтовании.

Ранее олимпийский чемпион Александр Легков отказался смотреть Олимпиаду в Париже.