Российский пловец Красных об Олимпиаде: альтернативных соревнований у нас пока нет

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Александр Красных заявил, что Олимпиада является праздником спорта, передает «Спорт-Экспресс».

«Олимпийские игры — это большой праздник спорта. Альтернативных соревнований у нас пока нет. В России находят трансляции, смотрят за лучшими в мире», — сказал Красных.

Российские телеканалы не показывают Олимпийские игры.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК), который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Всего на Олимпиаду поехали 15 российских спортсменов.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия прошла на Сене.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что в России нет глобальных спортивных программ.