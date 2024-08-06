Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-синхронистка сборной России Баяндина о переходе во Францию: это стоило того

Экс-синхронистка сборной России Баяндина рада переходу во Францию

close
100%
Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представительница сборной Франции по синхронному плаванию Анастасия Баяндина, которая раньше выступала за Россию, заявила, что рада смене спортивного гражданства, передает Sport24.

«В 2018 году я переехала во Францию. Был долгий путь с натурализацией, адаптацией в команде. Но все прошло хорошо. Моя мечта сбылась. Я этому очень рада», — сказала Баядина.

В составе сборной России Баядина становилась чемпионкой мира и Европы. В 2024 году она в составе сборной Франции выступает на парижской Олимпиаде.

5 августа Баядина выступила со сборной Франции в технической программе, после которой француженки занимают четвертое место, набрав 277,7925 балла. Лидируют представительницы Китая (313,5538), вторыми идут испанки (287,1475), третье место занимают итальянки (277,8304).

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК), который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее организаторы ОИ извинились за отсутствие возможности поговорить с российскими каноистами.

Все новости на тему:
Олимпиада 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами