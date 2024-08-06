Экс-синхронистка сборной России Баяндина о переходе во Францию: это стоило того

Представительница сборной Франции по синхронному плаванию Анастасия Баяндина, которая раньше выступала за Россию, заявила, что рада смене спортивного гражданства, передает Sport24.

«В 2018 году я переехала во Францию. Был долгий путь с натурализацией, адаптацией в команде. Но все прошло хорошо. Моя мечта сбылась. Я этому очень рада», — сказала Баядина.

В составе сборной России Баядина становилась чемпионкой мира и Европы. В 2024 году она в составе сборной Франции выступает на парижской Олимпиаде.

5 августа Баядина выступила со сборной Франции в технической программе, после которой француженки занимают четвертое место, набрав 277,7925 балла. Лидируют представительницы Китая (313,5538), вторыми идут испанки (287,1475), третье место занимают итальянки (277,8304).

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК), который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее организаторы ОИ извинились за отсутствие возможности поговорить с российскими каноистами.