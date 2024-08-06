Шведскую журналистку лишили аккредитации на ОИ за то, что она толкнула китайского спортсмена

Шведскую журналистку лишили аккредитации Олимпийских игр за то, что она толкнула китайского игрока в настольный теннис Ван Чуциня, передает singtao.ca.

Фотокорреспондент толкнула спортсмена, когда тот давал интервью. Журналистка не извинилась перед Чуцинем.

Ван Чуцинь и Сунь Инша завоевали золотые медали олимпийского турнира в Париже в настольном теннисе в миксте. В финале они обыграли представителей КНДР Ли Джон Сика и Ким Кым Ён со счетом 4:2 (11:6, 7:11, 11:8, 11:5, 7:11, 11:8). Бронза досталась атлетам из Южной Кореи — Лим Чжон Хуну и Син Ю Бин.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия Игр состоялась 26-го числа на реке Сена.

Ранее российских журналистов лишили национального статуса на Олимпиаде.