Новозеландский триатлонист рассказал о симптомах кишечной палочки после заплыва в Сене

Новозеландский триатлонист Хейден Уайлд рассказал, что после заплыва в Сене на Олимпиаде у него были симптомы заражения кишечной палочкой, передает 1news.

«Мне просто повезло, что я проболел всего сутки из-за возможного заражения кишечной палочкой», — заявил спортсмен.

В Сене было официально запрещено купаться на протяжении последних 100 лет. В реку продолжительное время сливались потоки воды из канализации, а также выбрасывали мусор и токсичные отходы, что привело к масштабному загрязнению: там даже не водится рыба.

Организаторы Олимпийских игр 2024 года потратили на очистку Сены €1,4 млрд и построили подземный резервуар, куда перенаправляют теперь сточные воды.

5 августа в Сене состоялась триатлонная эстафета. При этом несколько спортсменов до заплыва были вынуждены сняться со старта из-за инфекции.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что чистая Сена изменит жизнь парижан.