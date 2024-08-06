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Новозеландский триатлонист рассказал о симптомах кишечной палочки после заплыва в Сене

Триатлонист Уайлд: у меня были симптомы кишечной палочки после заплыва в Сене

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Jon Olav Nesvold/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новозеландский триатлонист Хейден Уайлд рассказал, что после заплыва в Сене на Олимпиаде у него были симптомы заражения кишечной палочкой, передает 1news.

«Мне просто повезло, что я проболел всего сутки из-за возможного заражения кишечной палочкой», — заявил спортсмен.

В Сене было официально запрещено купаться на протяжении последних 100 лет. В реку продолжительное время сливались потоки воды из канализации, а также выбрасывали мусор и токсичные отходы, что привело к масштабному загрязнению: там даже не водится рыба.

Организаторы Олимпийских игр 2024 года потратили на очистку Сены €1,4 млрд и построили подземный резервуар, куда перенаправляют теперь сточные воды.

5 августа в Сене состоялась триатлонная эстафета. При этом несколько спортсменов до заплыва были вынуждены сняться со старта из-за инфекции.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что чистая Сена изменит жизнь парижан.

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