Теннисистку Серену Уильямс не пустили в парижский ресторан

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала в соцсетях о том, что ей отказали в приватной посадке в одном из ресторанов Парижа.

«Мне отказали в доступе на крышу, чтобы я могла поесть в пустом ресторане со своими детьми. Такое со мной впервые», — написала Уильямс, отметив, что хотела поесть в более приватной обстановке.

Спортсменка в августе 2023 года во второй раз стала матерью, она родила дочь Адиру от бизнесмена Алексиса Оганяна. У пары также есть общая дочка Олимпия, которая появилась в 2017 году. Уильямс официально стала женой предпринимателя уже после рождения первенца.

Теннисистка признавалась поклонникам, что первые роды были тяжелыми, врачи экстренно делали ей кесарево сечение. По словам звезды, в тот момент она не думала о себе, а старалась помочь ребенку. Спортсменка благодарна всему медперсоналу, который спас ее и дочь.

В эти дни в Париже проходят Олимпийские игры. Церемония открытия соревнований состоялась 26 июля на Сене. Закроются Олимпийские игры 11 августа.

Ранее Серена Уильямс рассказала о секрете стройности после родов.