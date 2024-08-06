В Федерация бокса России рассказали, как идет восстановление избитого боксера Двали

Пострадавший в массовой драке в Феодосии чемпион России по боксу Дмитрий Двали восстанавливается после операции, передает Федерация бокса России в Telegram.

«Сегодня Дмитрию Двали была проведена операция, она прошла планово. В настоящее время идет процесс восстановления», — говорится в сообщении.

Сперва Двали был госпитализирован в Феодосии, а затем перевезен в Москву.

28 июля чемпион России по боксу Дмитрий Двали возвращался в отель в Феодосии, когда увидел, что толпа мужчин избивает мальчика. Спортсмен заступился за юношу, но его самого сильно избили и выбили глаз. Сейчас боксер находится в московской больнице. Ему стараются сохранить глаз, но видеть им он уже, вероятно, не будет.

4 августа глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изменить квалификацию преступления на более тяжкую статью.

Ранее Двали рассказал, что у него очень серьезно разрушен глаз.