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НОК Румынии обратился в CAS из-за лишения гимнастки бронзы Игр

НОК Румынии обратился в CAS из-за лишения Бэрбосу бронзы Олимпиады

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IMAGO/Steffie Wunderl/Global Look Press

Национальный олимпийский комитет (НОК) Румынии обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за того, что румынскую гимнастку Ану Бэрбосу лишили бронзы Олимпиады в вольных упражнениях, передает Prosport.

Румынка завоевала бронзу в вольных упражнения, но США подали протест из-за оценок Джордан Чайлз. Протест был удовлетворен, американка поднялась на третье место, а румынка опустилась на четвертое.

Михай Ковалю, который является главой НОК Румынии, также направил письмо в Международный олимпийский комитет (МОК), в котором выразил недовольство работой судей.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что из-за эпизода с Бэрбосу будет бойкотировать церемонию закрытия Олимпиады.

Ранее пловчиха из Израиля пропустила заплыв на Играх из-за ужина МОК.

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