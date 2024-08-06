НОК Румынии обратился в CAS из-за лишения гимнастки бронзы Игр

Национальный олимпийский комитет (НОК) Румынии обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за того, что румынскую гимнастку Ану Бэрбосу лишили бронзы Олимпиады в вольных упражнениях, передает Prosport.

Румынка завоевала бронзу в вольных упражнения, но США подали протест из-за оценок Джордан Чайлз. Протест был удовлетворен, американка поднялась на третье место, а румынка опустилась на четвертое.

Михай Ковалю, который является главой НОК Румынии, также направил письмо в Международный олимпийский комитет (МОК), в котором выразил недовольство работой судей.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что из-за эпизода с Бэрбосу будет бойкотировать церемонию закрытия Олимпиады.

Ранее пловчиха из Израиля пропустила заплыв на Играх из-за ужина МОК.