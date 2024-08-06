Российская боксерша Аминева: Хелиф не должна выступать вместе с девушками

Российская боксерша Азалия Аминева заявила, что алжирка Иман Хелиф не должна выступать в одной категории с девушками, передает RT.

«Такие спортсменки, как Иман, не должны выступать наравне с другими девушками. Была удивлена, когда увидела ее в сетке Олимпиады», — сказала Аминева.

Также Аминева призвала мировой спорт взять пример с Международной боксерской ассоциации (IBA), где ей запретили участвовать в женских соревнованиях.

6 августа в полуфинале соревнований по боксу на Олимпиаде-2024 алжирка встретится с представительницей Таиланда Джанджи Суваннапхенг в категории до 66 кг. Юйтин также вышла в полуфинал летних Олимпийских игр — 2024 в Париже в весовой категории до 57 кг.

1 августа итальянская боксерша Анджела Карини отказалась от продолжения поединка против Иман Хелиф уже на 47-й секунде. По ее словам, после удара соперницы она почувствовала сильную боль в носу, потеряла равновесие и испытывала трудности с дыханием. 2 августа Карини объявила о завершении спортивной карьеры.

Ранее проваливших гендерный тест боксерш призвали подтвердить свой пол.