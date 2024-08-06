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Климатические активисты облили краской фасад виллы Месси

Фасад виллы футболиста Лионеля Месси облили краской климатические активисты

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FuturoVegetal/X (Бывший Twitter)

Климатические активисты пробрались на виллу аргентинского футболиста Лионеля Месси, облили ее краской, а также сфотографировались с плакатом, на котором было написано: «Помогите планете – ешьте богатых, упраздните полицию», передает El Mundo.

Вилла Месси находится на Ибице. Активисты утверждают, что вилла является незаконной постройкой.

«Это всего лишь еще один пример того, что закон не одинаков для всех. Государственные учреждения находятся на службе у небольшого правящего класса», — сказал активист.

Вилла была приобретена Месси в 2022 году за €11 млн. На момент покупки у Месси не было сертификата об окончании работ, который должен был выдать муниципалитет Сан-Хосе. Этот факт может сделать невозможным оплату счетов за воду и электричество.

Бывшего владельца виллы подозревали в том, что он провел несогласованные работы по переоборудованию части гаража в жилое помещение, что привело к изменению рельефа местности.

Ранее Месси обошел Криштиану Роналду в списке лучших футболистов XXI века.

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