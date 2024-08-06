Бывший вице-президент РФС назвал сильные стороны Глушенкова

Бывший вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Тукманов назвал качества полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова, которые помогают ему показывать высокий уровень на старте сезона. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Глушенков — талантливый парень, способный, обладает хорошей скоростью. У него много необходимых для футбола качеств: мышление, чувство партнера. Все, что нужно для хорошего футболиста, у него все это есть», — заявил Тукманов.

3 августа «Зенит» в рамках третьего тура РПЛ обыграл «Ростов». Матч, проходивший на стадионе «Газпром Арена», завершился со счетом 5:0 в пользу хозяев. Глушенков оформил хет-трик.

Футболист перешел в «Зенит» в летнее трансферное окно и забил восемь мячей в своих пяти первых матчах за клуб. Ранее петербуржцы в рамках РПЛ в гостях обыграли «Крылья Советов» (Глушенков оформил дубль) и «Рубин» (футболист единожды забил) с одинаковым счетом 4:0. Еще один дубль нападающий оформил в матче за Суперкубок России против «Краснодара».

В следующем туре сойдутся два лидера чемпионата — «Зенит» сыграет с московским «Динамо». У обоих клубов на данный момент по девять очков в турнирной таблице. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» 10 августа и начнется в 17:30 по московскому времени.

Ранее Владислав Радимов раскритиковал «Спартак» за продажу Глушенкова в 2022 году.