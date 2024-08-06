Футболист ЦСКА рассказал о своем отношении к Марио Фернандесу

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой рассказал, что нормально относится к бывшему защитнику петербургского «Зенита» Марио Фернандесу, который с 2012 по 2021 год выступал за армейцев, передает «Советский спорт».

«У меня нормальное отношение к Марио Фернандесу. Хороший парень, улыбается всегда. История с ЦСКА и «Зенитом»? Это выбор футболиста», — сказал Круговой.

7 июля 2023 года «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1. 23 марта 2024 года футболист Фернандес получил повреждение и был заменен через 32 минуты после выхода на поле в товарищеском матче с «Црвеной Звездой». Экс-игрок сборной России появился на поле сразу после перерыва.

24 июля «Зенит» сообщил о том, что Фернандес покинул команду, игрок стал свободным агентом.

В прошедшем сезоне 33-летний футболист провел 18 матчей во всех турнирах за клуб с берегов Невы, не отметившись результативными действиями.

Ранее Марио Фернандес попрощался с «Зенитом» на португальском.