Российская команда стала второй в общекомандном зачете ЧМ по вьетнамским боевым искусствам

Сборная России заняла второе место в общекомандном зачете на чемпионате мира по вьетнамским боевым искусствам, сообщает ТАСС.

Всего российская команда завоевала 12 медалей (4 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей). Чемпионат мира проходил с 31 июля.

Первое место по итогам чемпионата заняла одна из двух команд Вьетнама, а третье место у сборной Франции.

Как отметил руководитель российской делегации, почетный вице-президент Федерации восточного боевого единоборства России Юрий Органов, патриотический настрой у российских спортсменов был на высочайшем уровне.

«Ребята очень все здорово были мотивированы, они бились за страну, особенно на фоне Олимпийских игр и других мероприятий, где запрещают гимн и флаг», — сказал он.

Золото завоевали Андрей Гросул, Артем Кожокин, Дмитрий Зверев и Анастасия Котова. Серебро взяли Сергей Резников, Марьяна Авдеенко и Валерий Стрельченко, а бронзу — Давид Авагян, Арсен Алиев, Надир Алибегов, Дарья Ивакина и Екатерина Жулева.