Пострадавший в драке боксер Двали: у меня очень серьезно разрушен глаз

Пострадавший в массовой драке в Феодосии боксер Дмитрий Двали рассказал, что у него серьезно повреждены хрусталик, сетчатка, а также внутренняя сторона оболочки глаза, передает РИА Новости.

«Операция шла, наверное, больше четырех часов. У меня очень серьезно разрушен глаз. Повреждены сетчатка, хрусталик и оболочка. Все разрушено. Поэтому была такая жесткая операция», — сказал Двали.

28 июля чемпион России по боксу Дмитрий Двали возвращался в отель в Феодосии, когда увидел, что толпа мужчин избивает мальчика. Спортсмен заступился за юношу, но его самого сильно избили и выбили глаз. Сейчас боксер находится в московской больнице. Ему стараются сохранить глаз, но видеть им он уже, вероятно, не будет.

4 августа глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изменить квалификацию преступления на более тяжкую статью.

Ранее участников драки обвинили в покушении на убийство боксера Двали.