Британский пловец пожаловался на червей в еде в Олимпийской деревне

Трехкратный олимпийский чемпион, один из лучших пловцов брассом в истории, британский пловец Адам Пити рассказал о том, что в рыбных блюдах, которые предлагают в Олимпийской деревне, спортсмены находят червей. Слова спортсмена приводит Daily Mail.

Британец, которому в декабре исполнится 30 лет, стал вторым на дистанции 100 м брассом на Олимпиаде — 2024. Позже его тест на коронавирус дал положительный результат.

«Питание недостаточно хорошее для того уровня, которого ожидают от спортсменов. В Токио еда была невероятной, как и в Рио-де-Жанейро. Недостаточно вариантов белковой пищи, длинные очереди, ожидание еды по 30 минут. Я хочу есть мясо, мне нужно мясо, почему я должен что-то менять? Мне также нравится рыба, но люди находят в ней червей. Это нехорошо», — заявил Пити.

Британец, которому в декабре исполнится 30 лет, стал вторым на дистанции 100 м брассом на Олимпиаде-2024. Позже его тест на коронавирус дал положительный результат.

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