Сбившему планку гениталиями прыгуну предложили стать вебкам-моделью

Французскому прыгуну с шестом Антони Аммирати, который сбил планку гениталиями во время соревнований по прыжкам с шестом на Олимпиаде — 2024, предложили стать вебкам-моделью, сообщает TMZ Sports.

Вице-президент сайта для взрослых Дэрин Паркер предложил спортсмену 250 тысяч долларов для того, чтобы он «продемонстрировал навыки шеста на камеру».

3 августа французу Аммирати не покорилась высота 5,70 м. После того, как он в одной из попыток задел планку коленом, она могла остаться на месте. Но далее он задел ее гениталиями, вследствие чего планка не устояла.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее мировой рекордсмен спародировал турецкого стрелка после победы на ОИ.