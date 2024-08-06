РФС отказал тренеру Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) отказала бывшему тренеру ЦСКА Владимиру Федотову в выплате компенсации со стороны московского клуба. Об этом сообщает Telegram-канале РФС.

«Палата по разрешению споров РФС рассмотрела заявление тренера Владимира Федотова в отношении ЦСКА и приняла следующее решение: обязать ЦСКА предоставить Владимиру Федотову документы, связанные с его работой в клубе в соответствии с трудовым кодексом РФ, в удовлетворении остальной части требований Владимира Федотова в отношении ЦСКА отказать», — говорится в сообщении.

Федотов возглавил ЦСКА летом 2022 года. В первом сезоне под руководством специалиста ЦСКА занял второе место в Российской премьер-лиге и выиграл Кубок, однако уже на следующий год не смог защитить титул, не пробившись в Суперфинал, и занял лишь шестое место в РПЛ, что стало худшим результатом армейцев с 2001 года.

По итогам сезона ЦСКА объявил об отставке специалиста и анонсировал назначение новым главным тренером серба Марко Николича, ранее уже работавшего в чемпионате России с «Локомотивом».

Ранее стало известно о том, что Зарема считает, что большинство клубов РПЛ демонстрируют дворовый футбол.