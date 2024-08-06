Звезда НХЛ Сергачев: сериал «Молодежка» и фильм «Легенда №17» в целом похожи на правду

Российский хоккеист, защитник клуба НХЛ «Юта» из Солт-Лейк-Сити, двукратный обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачев в беседе с «Газетой.Ru» на премьере сериала Кинопоиска «Игры» про московскую Олимпиаду-1980 похвалил отечественные фильмы и сериалы на спортивную тематику.

«Все, что я смотрел про хоккей — «Молодежка», «Легенда №17», — в целом похоже на правду. Конечно, нужно снимать про спортсменов. Они в какой-то мере селебрити, за которыми наблюдают. И они тратят свое здоровье на то, чтобы люди просто отдыхали и наслаждались игрой», — сказал Сергачев.

Хоккеист «Юты» поддержал активные съемки новых спортивных драм в России.

«Это мотивирует молодых спортсменов стремиться к большему и привлекает новое поколение в тот же хоккей. Да и в целом спортивный дух в стране нужно поддерживать — важно заниматься даже не профессионально, а на любительском уровне — для своего здоровья», — сказал Сергачев.

Ранее Сергачев заявил, что у него нет противостояния с футболистами.