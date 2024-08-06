В трансляцию олимпийских соревнований по серфингу попал кит

В трансляцию соревнований серфингистов на шортбордах на Таити в рамках летних Олимпийских игр в Париже попал кит.

Он появился в поле зрения камер во время полуфинала между представительницей Бразилии Татьяной Уэстон-Уэбб и Брисой Хеннесси из Коста-Рики. Кит выныривал из воды на безопасном расстоянии и не приближался к спортсменкам.

Олимпийской чемпионкой в этой дисциплине у женщин стала американка Кэролайн Маркс. У мужчин первенствовал француз Каули Вааст.

Ранее международный олимпийский комитет (МОК) высоко оценил фотографию бразильского серфингиста Габриэля Медины на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа.

МОК после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее серфингист рассказал, как чуть не утонул на Олимпиаде — 2024.