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Олимпийский чемпион Легков: история с бойкотами повторяется, но все вернется на круги своя

Олимпийский чемпион Легков заявил, что в 2024 году повторились бойкоты 1984-го

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Илья Питалев/РИА Новости

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в лыжном марафоне на 50 км Александр Легков в беседе с «Газетой.Ru» на премьере сериала Кинопоиска «Игры» про московскую Олимпиаду-1980 рассказал, что воспоминания о тех Играх вызывают у него ностальгию по детству, и отметил, что сейчас повторяется история с бойкотами, но выразил уверенность, что ситуация нормализуется.

Напомним, СССР бойкотировал Игры в Лос-Анджелесе — 1984 после того, как США и ряд других стран отказались приезжать на московскую Олимпиаду — 1980.

В 2024 году большое количество российских спортсменов по личному решению или по решению своей федерации отказались приезжать на Игры в Париж.

«Что касается истории, то тогда были бойкоты, и сейчас это немного повторяется, но все волнообразно, так что рано или поздно все вернется на круги своя, — сказал Легков. — Мы знаем и помним Олимпиаду-1980 от наших родителей, и просто восхищаемся тем, какой она была.

И главное: следующие Олимпийские игры на территории России прошли уже в Сочи, что очень приятно: не каждому спортсмену посчастливится побывать на домашней Олимпиаде, да еще и выиграть. Мне так судьба улыбнулась, что я могу об этом говорить».

Легком подчеркнул, что может в любой момент вернуться в Сочи и пройтись по местам, где завоевал олимпийское золото.

Ранее Легков раскрыл, кто вдохновил его на олимпийскую победу.

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