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Кенийской бегунье вернули серебро Олимпиады-2024 после апелляции

Кенийской бегунье Кипьегон вернули серебро Олимпиады-2024 после апелляции

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Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кенийской бегунье Фейт Кипьегон вернули серебряную медаль Олимпиады-2024 в Париже в забеге на дистанции 5000 м.

Спортсменка стала второй в финальном забеге. Ее результат изначально был аннулирован из-за того, что за два круга до финиша кенийка сцепилась руками с Гудаф Цегай из Эфиопии. Организаторы соревнований увидели в этом помеху со стороны Кипьегон и дисквалифицировали ее, однако после удовлетворения поданной апелляции награда вернулась к спортсменке.

Это неоднозначное решение вызвало споры. Например, американская бегунья Кара Гучер считает, что Цегай хотела срезать и выйти вперед.

Таким образом, первые две строчки итогового протокола остались за спортсменками из Кении — золотую медаль завоевала Беатрис Чебет. Третьей стала представительница Нидерландов Сифан Хассан.

Кипьегон является двукратной олимпийской чемпионкой (2016, 2020) на дистанции 1500 м. Также ей принадлежат мировые рекорды на дистанциях 1500 м и 1 миля. Спортсменка ранее дважды выигрывала Олимпиаду (в 2016-м и 2020-м), а также установила мировой рекорд на дистанции 1,5 тыс. метров.

Ранее участника Олимпиады-2024 из Греции отстранили за нарушение антидопинговых правил.

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