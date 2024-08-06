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Триатлонистка Шабалина рассказала, чем лечится после заплыва в Сене

Триатлонистка Шабалина рассказала о своем лечении после заплыва в Сене

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shabal1na/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Казахстанская триатлонистка Екатерина Шабалина рассказала, что принимает антимикробный препарат после того, как ее вырвало после этапа плавания на Олимпиаде-2024., к которому ей пришлось прибегнуть по прибытии домой из Парижа. Она заявила, что в ее карьере был похожий случай. Слова спортсменки приводит ТАСС.

«Я сталкивалась уже с подобной ситуацией после Кубка мира в Гонконге, где я и большая часть атлетов заразились кишечной инфекцией. После многочисленных жалоб World Triathlon сделал экспертизу, но ничего в анализах воды, в которой мы плыли, не нашли. Поэтому это осталось лишь догадкой. А мне пришлось, начиная с того дня, принимать антимикробный препарат», — заявила Шабалина.

Также она рассказала, что вода в реке Сене была «далеко не чистая». По ее словам, атлетки из других стран делились похожим мнением.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что чистая Сена изменит жизнь парижан.

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