Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший футболист РПЛ назвал Ростов футбольной столицей России

Бывший футболист РПЛ Логашов назвал Ростов футбольной столицей России

close
100%
Владимир Песня/РИА Новости

Бывший защитник клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Арсений Логашов заявил, что считает Ростов-на-Дону футбольной столицей России. Слова экс-футболиста приводит «РБ Спорт».

«Футбольная столица России? Я считаю, что это Ростов-на-Дону. Там для меня самые лучшие болельщики, которых видел, самые преданные», — сказал он.

Большую часть карьеры Логашов провел в «Ростове». Он выступал за команду в сезонах-2013/2014, 2018/2019 и 2020/2021. В составе желто-синих он провел 33 матча и не сделал ни одного результативного действия. В сезоне-2013/14 Логашов выиграл с «Ростовом» Кубок России.

32-летний россиянин сейчас выступает за любительский клуб «Куркино».

В сезоне-2023/24 «Ростов» идет на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка после трех проведенных встреч. 9 августа команда примет дома «Рубин».

Ранее был назван следующий российский футболист, который станет целью «Зенита».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами