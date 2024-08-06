Бывший футболист РПЛ назвал Ростов футбольной столицей России

Бывший защитник клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Арсений Логашов заявил, что считает Ростов-на-Дону футбольной столицей России. Слова экс-футболиста приводит «РБ Спорт».

«Футбольная столица России? Я считаю, что это Ростов-на-Дону. Там для меня самые лучшие болельщики, которых видел, самые преданные», — сказал он.

Большую часть карьеры Логашов провел в «Ростове». Он выступал за команду в сезонах-2013/2014, 2018/2019 и 2020/2021. В составе желто-синих он провел 33 матча и не сделал ни одного результативного действия. В сезоне-2013/14 Логашов выиграл с «Ростовом» Кубок России.

32-летний россиянин сейчас выступает за любительский клуб «Куркино».

В сезоне-2023/24 «Ростов» идет на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка после трех проведенных встреч. 9 августа команда примет дома «Рубин».

Ранее был назван следующий российский футболист, который станет целью «Зенита».