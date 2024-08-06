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Мировой рекордсмен спародировал турецкого стрелка после победы на ОИ

Мировой рекордсмен Дюплантис спародировал турецкого стрелка после победы на ОИ

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Многократный рекордсмен мира в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис спародировал турецкого стрелка Юсуфа Дикеча, ставшего мемом в интернете, после победы на Олимпиаде-2024.

5 августа Дюплантис стал двукратным олимпийским чемпионом.

На Олимпиаде-2024 в Париже Дюплантис установил мировой рекорд с результатом 6,25 м. Эту высоту он взял с третьей попытки, превзойдя собственное достижение в 6,24 м, установленное 20 апреля на этапе «Бриллиантовой лиги» в китайском Сямыне.

Второе место в соревнованиях занял американец Сэм Кендрикс (5,95 метра), бронзовым призером стал представитель Греции Эммануил Каралис (5,90).

Предыдущий олимпийский рекорд 6,03 м принадлежал представителю Бразилии Тьяго Брасу да Силве на Олимпиаде-2016.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Ранее сообщалось, что гимнастка стала призером Олимпиады-2024 благодаря рекламе сыра.

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Олимпиада 2024
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