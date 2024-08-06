Мэр Парижа о чистой Сене: это изменит нашу жизнь

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что обеззараженная река Сена изменит жизнь парижан. Ее слова приводит RMC Sport.

«Мы так счастливы, что Сена обеззаражена и что мы можем плавать после всех этих издевательств и споров. Давайте повеселимся и осознаем, что обеззараженная река изменит нашу жизнь», — заявила Идальго.

В Сене было официально запрещено купаться на протяжении последних 100 лет. В реку продолжительное время сливались потоки воды из канализации, а также выбрасывались мусор и токсичные отходы, что привело к масштабному загрязнению: там даже не водится рыба.

Организаторы Олимпийских игр 2024 года потратили на очистку Сены €1,4 млрд и построили подземный резервуар, куда перенаправляют теперь сточные воды.

5 августа в Сене состоялась триатлонная эстафета. При этом несколько спортсменов до заплыва были вынуждены сняться со старта из-за инфекции.

Ранее бельгийскую триатлонистку госпитализировали с кишечной палочкой после заплыва в Сене.