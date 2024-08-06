Участника Олимпиады-2024 из Греции отстранили за нарушение антидопинговых правил

Участника Олимпийских игр в Париже, чье имя не разглашается за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает национальный олимпийский комитет (НОК) Греции.

«Греческий олимпийский комитет заявляет, что он был проинформирован о положительной допинг-пробе одного из членов олимпийской команды в Париже. Национальное агентство Греции по борьбе с допингом заявляет, что на этого человека был немедленно наложен временный запрет, и поэтому НОК попросил удалить его из Олимпийской деревни», — написано в заявлении.

Следы допинга ранее были обнаружены в пробе 27-летней греческой легкоатлетки Элени-Клаудии Полак, которая выступает в прыжках с шестом который мог Спортсменка заявила, что запрещенное вещество могло попасть в организм в результате употребления мяса. Однако, концентрация вещества была в пределах нормы и спортсменка была допущена до Олимпийских игр. Клаудиа-Полак не смогла пробиться в финальный этап соревнований.

Ранее сообщалось, что два спортсмена отстранены от участия в ОИ из-за употребления допинга.