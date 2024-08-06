Парагвайская пловчиха заявила, что ее не выгоняли из Олимпийской деревни

Парагвайская пловчиха Луана Алонсо заявила, что ее не выгоняли из Олимпийской деревни. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что 20-летняя пловчиха провела ночь за пределами олимпийской деревни, вследствие чего Олимпийский комитет Парагвая направил Алонсо письмо, в котором потребовал немедленно покинуть олимпийскую деревню, поскольку ее пребывание там после произошедшего «создает неподходящую атмосферу в команде Парагвая», а поведение можно назвать неподобающим.

«Я просто хотела уточнить, что меня никуда не выводили и не выгоняли, пожалуйста, прекратите распространять ложную информацию. Я не хочу делать никаких заявлений, но я также не позволю лжи повлиять на меня», — написала спортсменка.

Олимпиада в Париже стала для Алонсо второй, однако завоевать медали пловчиха не смогла. Она приняла участие в заплыве на 100 метров баттерфляем, где выбыла в квалификационном раунде, заняв шестое место. В скором времени после старта парагвайская спортсменка объявила, что завершает карьеру.

Ранее Швед Арман Дюплантис выиграл золото в прыжках с шестом с мировым рекордом.