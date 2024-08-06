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Сборная Франции по футболу вышла в финал Олимпийских игр в Париже

Французские футболисты обыграли египтян и вышли в финал Олимпиады

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Nir Elias/Reuters

Французские футболисты вышли в финал Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

В полуфинальном матче, состоявшемся в Лионе, сборная Франции в дополнительное время победила команду Египта со счетом 3:1.

Египтяне первыми забили гол. Это на 62-й минуте матча сделал Махмуд Сабер. На 83-й минуте ответный мяч забил Жан-Филипп Матета.

После этого было объявлено дополнительное время. Уже на его второй минуте за две желтые карточки был удален Омар Файед, и футболисты сборной Египта остались вдесятером.

На 99-й минуте матча вновь отличился Матета. А на 108-й минуте успех французов закрепил Майкл Олисе.

В финальном матче футбольного олимпийского турнира, который пройдет 9 августа на стадионе «Парк-де-Пренс» французы встретятся с испанцами. Сборная Египта поборется за бронзовые медали с командой Марокко.

До этого шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис стал двукратным олимпийским чемпионом.

Ранее организаторы Олимпиады ошиблись при награждении с двумя бронзовыми призерами.

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