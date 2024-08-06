Зубова назвали надеждой «Сочи»

Бывший защитник ХК «Сочи» Никита Щитов высказался о назначении главным тренером клуба одного из сильнейших защитников в российской истории Сергея Зубова, заявив, что тот может поднять клуб на новый уровень и, наконец, привести его к выходу в плей-офф.

«Большие надежды связываю с назначением Зубова главным тренером команды. Понятно, что не было громких трансферов, но, мне кажется, он может научить игроков чему-то новому. Бюджета там нет, но своим опытом он способен повлиять на хоккеистов, чтобы они начали прогрессировать. Он поможет вывести «Сочи» на новый уровень, чтобы команда попала в плей-офф», — приводит слова Щитова Legalbet.

При этом экс-защитник сочинцев уверен, что из-за имеющейся в городе после Олимпиады-2014 спортивной инфраструктуры и любви болельщиков к команде «Сочи» не покинет Континентальную хоккейную лигу даже при не самых успешных результатах.

Последний раз «леопарды» выходили в плей-офф Кубка Гагарина в сезоне-2018/2019. Зубов был назначен на должность наставника команды после окончания сезона, подписав контракт на два года. До того он работал в тренерском штабе Романа Ротенберга в СКА, а с 2017 по 2919 год уже возглавлял «Сочи».

Ранее сообщалось, что российский хоккеист НХЛ до сих пор пользуется кнопочным телефоном.