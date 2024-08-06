Станкович раскрыл детали разговора с Олегом Романцевым

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» заявил, что смог пообщаться с легендой красно-белых Олегом Романцевым. Его слова приводит «Газета.Ru».

Романцев перед игрой нанес символический удар по мячу.

По его словам, футболисты должны держать концентрацию все 90 минут вне зависимости от счета на табло.

«Я поклонился ему, когда он уходил с поля. Легендарность этой личности видна сразу, мы обменялись с ним фразами до и после игры, он пожелал удачи, не сдаваться и биться до конца», — заявил Станкович.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 3:0. Счет в матче открыл Манфред Угальде на 29-й минуте, следом на 40-й минуте отличился Данила Пруцев. На 56-й минуте Угальде оформил дубль.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В следующем туре красно-белые также на домашней арене примут грозненский «Ахмат». Игра состоится 11 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Ранее Деян Станкович нашел недочеты в игре «Спартака» после крупной победы над «Крыльями».