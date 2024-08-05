Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа причина успешной игры «Зенита» и «Спартака» в атаке

Тренер Бушманов: фавориты в РПЛ реализовывают почти все моменты

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Евгений Бушманов, выступавший во время игровой карьеры за московские «Торпедо», ЦСКА, «Спартак» и самарские «Крылья Советов», а ныне тренер, высказался о наиболее результативных командах Российской премьер-лиги на старте сезона.

«Никто не мог представить, что «Ростов» проиграет «Зениту» 0:5, тем более что «Локомотив» обыграет в Грозном «Ахмат» 5:0. Это настоящий сюрприз, что матчи так сложились. Фавориты реализовали практически все свои моменты, практически каждый удар завершался голом», — рассказал Бушманов Legalbet.

При этом специалист предполагал, что «Спартак» в матче третьего тура Российской премьер-лиги против самарских «Крыльев Советов» может тоже забить пять мячей, поскольку подопечные Деяна Станковича находятся на подъеме, в то время как у самарской команды явные проблемы на старте сезона.

В итоге встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Спартака», в составе которого дважды отличился Манфред Угальде, а еще один мяч на счету бывшего полузащитника «Крыльев» Даниила Пруцева.

Ранее сообщалось, что Квинси Промес продолжает следить за матчами «Спартака» в Дубае.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами