Названа причина успешной игры «Зенита» и «Спартака» в атаке

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Евгений Бушманов, выступавший во время игровой карьеры за московские «Торпедо», ЦСКА, «Спартак» и самарские «Крылья Советов», а ныне тренер, высказался о наиболее результативных командах Российской премьер-лиги на старте сезона.

«Никто не мог представить, что «Ростов» проиграет «Зениту» 0:5, тем более что «Локомотив» обыграет в Грозном «Ахмат» 5:0. Это настоящий сюрприз, что матчи так сложились. Фавориты реализовали практически все свои моменты, практически каждый удар завершался голом», — рассказал Бушманов Legalbet.

При этом специалист предполагал, что «Спартак» в матче третьего тура Российской премьер-лиги против самарских «Крыльев Советов» может тоже забить пять мячей, поскольку подопечные Деяна Станковича находятся на подъеме, в то время как у самарской команды явные проблемы на старте сезона.

В итоге встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Спартака», в составе которого дважды отличился Манфред Угальде, а еще один мяч на счету бывшего полузащитника «Крыльев» Даниила Пруцева.

Ранее сообщалось, что Квинси Промес продолжает следить за матчами «Спартака» в Дубае.