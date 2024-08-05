Джокович обратился к Алькарасу после победы на Олимпиаде

Сербский теннисист Новак Джокович на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обратился к испанцу Карлосу Алькарасу, которого обыграл в финале одиночного разряда на летних Олимпийских играх — 2024.

«Еще один эпичный финал, мой друг. Эль-Класико. Поздравляю тебя и твою команду с отличной Олимпиадой. Учитывая твой возраст, энергию и стиль игры – тебя впереди ждет еще 20 Олимпиад. Твое золото еще придет. До следующего раза, амиго», — написал Джокович.

Джокович оформил Золотой карьерный «Шлем», выиграв Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США и Олимпиаду. Для Джоковича эта Олимпиада стала пятой в карьере. В 2008 году он завоевал бронзу.

14 июля сербский теннисист проиграл в финале Уимблдона Алькарасу. Встреча, которая продолжалась 2 часа 28 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).

Джокович — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт), на его счету 24 победы. Джокович 99 раз побеждал на турнирах серии ATP, при этом 98 из них выиграл в одиночном разряде.

Ранее Джокович заявил, что хочет выступить на Олимпиаде-2028.