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Китайская бадминтонистка вышла на награждение Игр со значком Испании

Китайская бадминтонистка Бин Цзяо вышла на награждение со значком Испании

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Nin Minzhe/CHINASPORTS/VCG via Getty Images

Китайская бадминтонистка, серебряная медалистка летних Олимпийских игр — 2024 Хэ Бин Цзяо вышла на награждение призеров Игр в Париже со значком сборной Испании. Об этом пишет «Чемпионат.com».

Таким образом представительница Китая поддержала испанскую бадминтонистку Каролине Марин. На стадии полуфинала турнира они были соперницами, и Марин по ходу встречи получила серьезную травму. Полуфинальная игра между Марин и Хэ Бин Цзяо была остановлена при счете 21:14, 10:8 в пользу испанки.

Золотую медаль соревнований в женском одиночном разряде завоевала спортсменка из Южной Кореи Ан Се Юн. Она обыграла Хэ Бин Цзяо со счетом 2:0 (21:13, 21:16). Бронзовая медаль досталась Грегория Мариска Тунджун из Индонезии. При этом награду спортсменка получила без борьбы, поскольку Марин, которая является олимпийской чемпионкой, снялась с турнира. Стоит отметить, что для Индонезии эта медаль стала первой наградой на летних Олимпийских играх — 2024.

Южная Корея завоевала 11-ю золотую медаль, что позволило команде выйти на пятое место в медальном зачете. А у Китая всего 48 наград.

Ранее организаторы Олимпиады ошиблись при награждении с двумя бронзовыми призерами.

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Олимпиада 2024
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