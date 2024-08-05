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Провалившая гендерный тест боксерша высказалась о скандале на ОИ

Провалившая гендерный тест боксерша Хелиф объяснила возникший скандал на ОИ

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Isabel Infantes/Reuters

Алжирская боксерша Иман Хелиф, которая провалила гендерный тест на чемпионате мира — 2023, высказалась о поведении своей итальянской противницы Анджелы Карини на Олимпиаде в Париже, отметив, что соперница ее хорошо знает. Слова Хелиф приводит The Guardian.

«Большинство моих сборов проходило в Италии. Там тренеры знают меня с юности, когда я попала в сборную. Я тренировалась с ними. Итальянская боксерша знает меня лично и знает хорошо, у меня были тренировочные занятия с ней на рингах в Ассизи. Они воспользовались кампанией в СМИ, чтобы повлиять на меня», — заявила Хелиф.

1 августа итальянская боксерша Анджела Карини отказалась от продолжения поединка против Иман Хелиф уже на 47-й секунде. По ее словам, после удара соперницы она почувствовала сильную боль в носу, потеряла равновесие и испытывала трудности с дыханием. 2 августа Карини объявила о завершении спортивной карьеры.

6 августа в полуфинале соревнований по боксу на Олимпиаде — 2024 алжирка встретится с представительницей Таиланда Джанджи Суваннапхенг.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира IBA в Индии год назад. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. МОК впоследствии одобрил участие в Играх обеих спортсменок.

Ранее российская боксерша Азалия Аминева вызвала на бой Хелиф.

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