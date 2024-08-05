Организаторы Олимпиады ошиблись при награждении с двумя бронзовыми призерами

Организаторы летних Олимпийских игр – 2024 в Париже нарушили протокол процедуры награждения соревнований, по итогам которых на одной ступени пьедестала оказалось двое спортсменов. Об этом пишет «Чемпионат.com».

5 августа состоялись индивидуальные соревнования мужчин в упражнении на перекладине. Первое место занял представитель Японии Синноскуэ Ока, на втором месте оказался колумбийский спортсмен Анхель Габриель Барахас Вивас, а бронзовые медали разделили между собой китаец Чжан Бохэн и представитель китайского Тайбэя Чиа-Хун Тан.

Согласно правилам, флаги стран, участники которых заняли одно место (третье, бронзовые медали), должны оказаться на одном уровне. Однако в этом случае организаторы повесили флаг китайского Тайбэя под флагом Китая, что, соответственно, является нарушением регламента Олимпийских игр.

Пока неизвестно, как на произошедшее отреагировала делегация китайского Тайбэя.

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