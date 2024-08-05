«Несколько случаев инфекции — норма»: чемпион Игр по триатлону о заплывах в Сене

Норвежский триатлонист Кристиан Блюмменфельт заявил, что чувствовал себя комфортно во время заплыва в Сене на летних Олимпийских играх — 2024. Его слова приводит Sports.ru.

«Куда больше качества воды меня волновало течение. Ощущения, как будто на велосипеде заезжаешь в гору — только ты в воде. В остальном у меня нет вопросов. Я доверяю организаторам, а несколько случаев инфекции на сто человек — это, в целом, норма, и не только в триатлоне», — заявил он.

Блюмменфельт — победитель летних Олимпийских игр — 2020, которые прошли в Токио в 2021 году. На Играх в Париже он занял 12-е место.

28 и 29 июля организаторы Олимпийских игр отменили тренировочные заплывы триатлонистов в реке Сене из-за качества воды, которое ухудшилось после проливных дождей.

30 июля стало известно, что соревнования по триатлону, которые должны были пройти в этот день, перенесены на сутки. Официальный аккаунт Международного союза триатлона (World Triathlon) на своей странице в социальной сети X сообщил, что триатлон пройдет 31 июля в полном объеме. В этот день состоялись и мужской, и женский триатлоны.

5 августа в Сене состоялась триатлонная эстафета. При этом несколько спортсменов до заплыва были вынуждены сняться со старта из-за инфекции.

Ранее бельгийскую триатлонистку госпитализировали с кишечной палочкой после заплыва в Сене.