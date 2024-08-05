Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Парагвайскую пловчиху выгнали из олимпийской деревни из-за неподобающего поведения

AS: пловчиху Алонсо выгнали из Олимпийской деревни за ночевку в другом месте

close
100%
Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Олимпийский комитет Парагвая выгнал пловчиху Луану Алонсо из Олимпийской деревни. Об этом сообщает издание AS.

Причиной такому решению послужил тот факт, что спортсменка провела ночь за пределами олимпийской деревни. Олимпийский комитет Парагвая, как утверждает издание, направил Алонсо письмо, в котором потребовал немедленно покинуть олимпийскую деревню, поскольку ее пребывание там после произошедшего «создает неподходящую атмосферу в команде Парагвая», а поведение можно назвать неподобающим.

Олимпиада в Париже стала для Алонсо второй, однако завоевать медали пловчиха не смогла. Она приняла участие в заплыве на 100 метров баттерфляем, где выбыла в квалификационном раунде, заняв шестое место. В скором времени после старта парагвайская спортсменка объявила, что завершает карьеру.

Победительницей Олимпиады на этой дистанции стала Торри Хаски из США, серебро завоевала ее соотечественница Гретхен Уолш, а бронзу выиграла китаянка Чжан Юфэй.

Алонсо — обладательница нескольких рекордов Парагвая на дистанции 100 метров баттерфляем.

Ранее китайский гимнаст выиграл золото Олимпиады на параллельных брусьях.

Все новости на тему:
Олимпиада 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами