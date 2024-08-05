Китайский гимнаст выиграл золото Олимпиады на параллельных брусьях

Китайский гимнаст Цзоу Цзинъюань одержал победу в соревнованиях на параллельных брусьях на Олимпийских играх в Париже.

Судьи оценили выступление представителя Китая в 16,200 балла. Цзинъюань завоевал золото в этом упражнении на вторых Олимпийских играх подряд — он стал сильнейшим на Играх в Токио, которые из-за пандемии коронавирусной инфекции проходили в 2021 году.

На втором месте Олимпиады в Париже оказался украинский гимнаст Илья Ковтун, который набрал 15,500. Закрыл тройку лидеров представитель Японии Шиносуке Ока (15,300).

В июле 2023 года Международная федерация гимнастики объявила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до международных соревнований в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Критерии допуска российских атлетов были обнародованы в ноябре, в декабре 2023 года Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России и Белоруссии до участия в Олимпиаде-2024, однако в марте российская сборная по спортивной гимнастке отказалась от поездки в Париж на выдвинутых условиях.

Ранее чемпиона Олимпиады-2024 засняли спящим в парижском парке.